Рыболовскую школу в Раменском капитально отремонтируют к сентябрю. Там уже завершили демонтажные работы и приступили к устройству коммуникаций.

Как рассказали в региональном министерстве строительства, школу отремонтируют по госпрограмме по улучшению инфраструктуры образовательных учреждений региона.

Школа находится в деревне Морозово. Сейчас там трудятся 50 строителей. Они кладут внутренние перегородки, монтируют инженерные сети и приводят в порядок фасад.

В рамках ремонта в здании также проведут внутреннюю отделку, обновят входные группы и сантехнику, установят современную мебель и оборудование.