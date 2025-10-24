Рыболовскую школу в деревне Морозово отремонтируют в 2026 году

В Раменском округе начался капитальный ремонт здания Рыболовской школы. Учебное заведение 1972 года постройки расположено в деревне Морозово.

Работы проведут по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети».

«Строители подрядной организации ООО „Стройинвестинжиниринг“ ведут подготовку к началу демонтажных работ, поставку материалов и оборудования», — уточнили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

В школе площадью почти четыре тысячи квадратных метров заменят инженерные системы и сантехнику, обновят фасад и кровлю, обустроят входные группы, а также проведут отделочные работы. Кроме того, в здании установят современные мебель и технику.

Открыть учебное заведение после ремонта планируют 1 сентября 2026 года.