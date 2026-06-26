Рыболовскую школу в деревне Морозово капитально отремонтируют к сентябрю

В деревне Морозово Раменского городского округа капитальный ремонт Рыболовской средней общеобразовательной школы выполнен на 85%, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

Ремонт школы проходит в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», которая реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

На объекте трудятся более сорока строителей, задействовано две единицы техники. Специалисты занимаются электромонтажными работами, усилением проемов, устройством системы отопления и стяжки пола. Продолжаются штукатурные и фасадные работы, а также чистовая отделка помещений. Почти завершено устройство кровли, началось благоустройство территории.

Обновленное здание площадью более трех тысяч семисот квадратных метров станет современным образовательным центром для жителей деревни Морозово. Здесь появятся уютные и светлые классы, просторные зоны для отдыха и занятий спортом, а также обновленные инженерные коммуникации.

Открытие обновленной школы запланировано на первое сентября 2026 года.