Рыболовный турнир пройдет в Зарайске 13 сентября

Соревнования пройдут в соответствии с регламентом. Участники будут соревноваться в ловле рыбы с берега, без захода в воду. Каждому участнику разрешается использовать одновременно только одно удилище, оснащенное не более чем двумя крючками. Кроме того, разрешается иметь с собой несколько удилищ и ловить ими по очереди, в зависимости от условий ловли и предпочтений рыболова.

«Судьи примут к зачету только живую рыбу следующих видов: окунь, уклейка, лещ или подлещик, карась серебряный. Кто больше наловит рыбы по весу, тот и победит», — сообщила член оргкомитета турнира Анастасия Бирюкова.

По словам организаторов турнира, важна не только удача, но и умение выбирать правильную тактику, подбирать приманку и быстро реагировать на изменения в поведении рыбы. Турнир начнется 13 сентября в 08:00, однако регистрация участников пройдет заранее, с 06:30 до 7:00.

Подать заявку на участие в соревнованиях можно по ссылке, или позвонив по телефону +7 (995) 917-70-11.