Рыболовный турнир и фестиваль роботов ко Дню города прошли в Раменском

В Раменском празднование Дня города началось с утра с турнира по рыбной ловле. В нем приняли участие около двадцати рыболовов-любителей из Москвы и Подмосковья. Участники ловили только хищных рыб, таких как окунь и щука, на Борисоглебском озере.