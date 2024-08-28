Рыболовный турнир и фестиваль роботов ко Дню города прошли в Раменском

Фото: Unsplash

В Раменском празднование Дня города началось с утра с турнира по рыбной ловле. В нем приняли участие около двадцати рыболовов-любителей из Москвы и Подмосковья. Участники ловили только хищных рыб, таких как окунь и щука, на Борисоглебском озере.

Ловля велась с берега на спиннинг, и, хотя соревнования могут напоминать обычную рыбалку, здесь важны тактика и личные секреты каждого участника. Турнир длился три часа, после чего состоялось контрольное взвешивание улова. Победителем стал Игорь Шевяков, поймавший почти 1,5 килограмма рыбы. Чемпионы получили медали, кубки и сертификаты.

В городском парке в честь Дня города прошел фестиваль робототехники, где школьники представили свои проекты. Дмитрий Майрово и Антон Кузнецов представили универсальную машину, способную расчищать лесные завалы, спасать животных и тушить пожары, что может быть полезно пожарным.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Как с цепи сорвутся». Что сулит коридор затмений осенью-2024

Пироги с орехами и баня. Как отметить православный праздник Ореховый Спас

Изображение нарисовано с помощью нейросети

Производство лекарств и медизделий в Москве выросло почти на 10%

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Место Дурова в России. Основателя Telegram пригласили в МФЦ после освобождения

Названы способы дистанционного открытия бизнеса без посещения ФНС

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте