Рыболовный сезон завершится в парке «Кривякино» в Воскресенске 31 октября

В парке усадьбы Кривякино продолжается сезон рыбной ловли. Жители Воскресенска могут рыбачить с семи утра до восьми вечера.

Официально рыболовный сезон стартовал в парке Воскресенска 24 сентября. Рыбачить можно на одну удочку или спиннинг с семи утра до восьми вечера.

Среди локаций, где разрешена ловля рыбы, — пруды на территории дворянской усадьбы. В этом году разрешили рыбачить и на озере Круглое.

Жители рассказывают, что ловят здесь карасей. Рыбачить приходят как в одиночку, так и семьями.

Отметим, что рыболовный сезон в парке усадьбы Кривякино продлится до 31 октября.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».