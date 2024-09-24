Рыболовный фестиваль «Сенежский хищник» провели в Солнечногорске

Рыболовный фестиваль «Сенежский хищник» состоялся на озере Сенеж в Солнечногорске. Его провели в 15-й раз. На соревнования по спортивной ловле на открытой воде заявился 41 участник из Москвы, Московской и Тверской областей.

Праздник рыбаков организовало Солнечногорское общество рыболовов «Сенеж».

Соревнования проходили в один тур и длились шесть часов. Участники плавали на своих и арендованных лодках. Минимальная дистанция участников друг от друга составила 50 метров. Ловили хищников в соответствии с правилами рыболовства Московской области. Участники использовали для этого спиннинги с приманками. Рыболовы соревновались за победу в личных зачетах: максимальный суммарный вес улова, самая крупная рыба и специальной номинации «Поймал — отпусти».

«Мы понимаем, что ресурсы не безграничны. Мы находимся на Сенеже, в популярном месте. Если начнем бездумно черпать ресурсы, то быстро все кончится. Поэтому у нас уже многие рыболовы ловят и затем отпускают рыбу. Это очень здорово, поэтому это направление мы продолжаем продвигать. Для тех, кто сегодня максимальное количество рыбы отпустит (но она пойдет в зачет), есть специальный приз», — рассказал председатель Солнечногорского общества рыболовов «Сенеж» Сергей Митряшин.

Судьи засчитывали рыбу определенного вида и размера: судака от 40 сантиметров, щуку от 45 сантиметров и окуня, размером не менее 16 сантиметров.

По итогам самый тяжелый общий улов весом 4,25 килограмма оказался у Леонида Алексеева. Михаил Курицын отличился сразу в нескольких номинациях. Мужчина поймал самый крупный трофей — судака весом 2,17 килограмма, также Михаил стал самым гуманным рыболовом за отпущенную рыбу и занял 3-е место за суммарный улов. Оба участника — из Солнечногорска.

«Рыбалкой я занимаюсь с 6 — 7 лет. Отец в первый раз привел на водоем, и меня сразу затянуло. Накануне соревнований на тренировке я поймал судака на 8,8 килограммов. Это самая крупная рыба в моей жизни. В „Сенежском хищнике“ участвую уже много лет, четыре года назад, в 2020 году даже занимал первое место. На рыбалке я чувствую единение с природой, отдыхаю душой и телом», — рассказал Михаил Курицын.

Победителей наградили оригинальными кубками, грамотами и рыболовными призами от спонсоров. Завершился фестиваль по традиции дегустацией ухи и обещаниями встретиться на следующей массовой рыбалке.

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