Рыболов из Химок стал призером соревнований в Туле

Спортсмен из Химок Виталий Лобачев занял второе место на отборочном этапе турнира по ловле спиннингом с берега. Он поймал трех щук общим весом более двух килограммов.

В отборочном этапе турнира по ловле спиннингом с берега сошлись 50 опытных спортсменов. Состязания длились шесть напряженных часов. За это время участникам предстояло продемонстрировать умение грамотно выбирать место ловли, подбирать снасти и приманки под непростые условия, а также сохранять концентрацию на протяжении всей дистанции.

Соревнования проходили в непростых погодных условиях — шел дождь, было холодно и ветрено. Однако, несмотря на эти препятствия, Виталию Лобачеву удалось поймать трех щук. Общий вес улова спортсмена составил 2,95 килограмма.

Турнир проходит ежегодно уже 10 лет, и химкинские спортсмены регулярно в нем участвуют. Команду традиционно сопровождает тренер Александр Пилипенко — основатель рыболовного клуба «Химкинские акулята» и взрослой команды «Химкинские акулы».

Следующий этап турнира запланирован на конец сентября.