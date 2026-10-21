Рыбохозяйственный технологический институт в Дмитрове отметил 60‑летие

Торжественное мероприятие, приуроченное к юбилею института, состоялось 16 октября. Праздник стал не только поводом вспомнить богатую историю учреждения, но и возможностью отдать дань уважения тем, кто вкладывает силы в развитие рыбной отрасли и воспитание новых поколений специалистов.

История учебного заведения началась в 1966 году, когда в поселке Рыбное открылся Дмитровский рыбопромышленный техникум. В 1995 году был создан Дмитровский филиал Астраханского государственного технического университета, где начали вести подготовку специалистов с высшим образованием. А в январе 2013 года рыбопромышленный колледж и филиал АГТУ объединились в Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт. Так сформировался единый образовательный центр, сохранивший лучшие традиции отраслевой подготовки кадров.

На торжественном мероприятии собрались сотрудники института и ветераны. Представители Федерального агентства по рыболовству и коллеги из АГТУ поблагодарили преподавателей и сотрудников за сохранение профессиональных традиций, а также пожелали институту дальнейшего развития и успехов в подготовке специалистов.

Заместитель главы округа Ирина Костышина вручила директору ДРТИ Анне Солоненко и лучшим сотрудникам благодарственные письма от руководителя муниципалитета. Высоким признанием заслуг работников института стали ведомственные награды. Анна Солоненко удостоена звания «Почетный работник рыбного хозяйства России». Медалью «Ветеран рыбного хозяйства России» награждены Михаил Вундцеттель, Олег Ковалев, Ирази Вагабов и Нина Лапина.

«ДРТИ — одно из ведущих учебных заведений не только Подмосковья, но и страны. Здесь готовят высококвалифицированные кадры, востребованные в разных уголках нашей страны, и мы этим гордимся», — подчеркнул глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.