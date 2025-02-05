Рыбный завод в Солнечногорске получил региональную субсидию

Крестьянско-фермерское хозяйство «Солнечногорский рыбный завод» получил субсидию Московской области на возмещение стоимости кормов в 2024 году. На поддержку производства товарной рыбы и рыбопосадочного материала предусмотрена субсидия из регионального бюджета на возмещение части затрат на покупку кормов для производства товарной рыбы и рыбопосадочного материала в размере 20% фактических затрат.

Предприятие посетили заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик и местный депутат Степан Козлов. В ходе встречи они обсудили с руководством меры поддержки, планы развития и помощь в подборе кадров.

Крестьянско-фермерское хозяйство «Солнечногорский рыбный завод» успешно функционирует на территории муниципалитета с апреля 2024 года. Основное направление деятельности — разведение малька осетровых, преимущественно стерляди. В ассортименте также представлены мальки белого амура, сазана, толстолобика, карпа, форели, сома и карася. Завод осуществляет полный цикл производства — от выращивания малька до получения взрослых особей.

Мощность производства составляет миллион мальков в год. Предприятие планирует увеличить показатели до 2-3 миллионов. «Солнечногорский рыбный завод» работает по компенсационной программе восполнения водных биоресурсов.