Рыбные ярмарки проведут в 5 округах Подмосковья в марте

В феврале жители Подмосковья в общей сложности купили более 1,5 тонны рыбы. Это на 10,5% больше, чем в январе. В марте в регионе запланировали пять тематических ярмарок.

Как рассказали в региональном Минсельхозпроде, в марте в Подмосковье проведут пять рыбных ярмарок. Посетители смогут приобрести свежую, охлажденную рыбу и проконсультироваться с экспертами.

«Рыба — источник легкоусвояемого белка, омега-3, витаминов и микроэлементов. Увеличение потребления этого продукта — важный шаг к укреплению здоровья населения региона», — отметили в ведомстве.

В Истре ярмарка пройдет с 20 по 22 марта на улице 9-й Гвардейской дивизии. В поселке Белоомут — 28 марта на улице Урицкого, в Раменском — с 27 по 29 марта на улице Гурьева.

Узнать адреса всех площадок и время их работы можно на портале «Мой АПК».