Рыбак из Подольска поймал в Климовске щуку длиной 158 сантиметров

Сергей Карачистый поймал щуку длиной 158 сантиметров на фестивале Климовского клуба по ловле рыбы спиннингом «Рожай-2024». В состязаниях приняли участие 11 человек.

Судьи измеряли пойманную рыбу и высчитывали результат в длину — получилось семь метров и 23 сантиметра. Участники выловили 43 окуня и две щуки. Самую большую длиной 158 сантиметров поймал Сергей Карачистый. Каждый должен был подзывать к себе судью, чтобы тот измерял ее длину, а затем отпускать. Забагренный улов не учитывался.

В результате первое место занял Александр Меркулов с результатом — три метра и 71 сантиметр. Александр Боровиков выловил рыб на 92 сантиметра и занял второе место, а третье — Андрей Савельев. Длина его улова составила 69 сантиметров.

Кирилл Боровиков получил ценный приз — спиннинг Maximus. Он стал самым юным участником.

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