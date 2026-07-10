Рузский регоператор заменил около тысячи баков для мусора в Подмосковье за июнь

Регоператоры Подмосковья ведут планомерную работу по модернизации инфраструктуры для сбора отходов. Только силами Рузского регоператора в июне на площадках региона установили 68 новых емкостей, заменили 968 баков и отремонтировали 50 контейнеров, сообщили в региональном министерстве по содержанию территорий.

Как ранее отмечал глава министерства Игорь Даниленко, важную роль в обновлении инфраструктуры играет механизм льготного лизинга. В муниципалитеты уже направлено 400 новых бункеров — их распределили между тремя региональными операторами, обслуживающими Каширскую, Сергиево‑Посадскую и Рузскую зоны. Их используют как для замены изношенных емкостей, так и для оснащения новых площадок.

Параллельно регоператоры обеспечивают вывоз отходов с обслуживаемых территорий. За июнь с городских и муниципальных округов вывезли свыше 947 тысяч кубометров мусора. Наибольшие объемы зафиксированы в следующих Одинцове — более 283 тысяч кубометров, в Красногорск — свыше 189 тысяч кубометров и Истре — более 152 тысяч.