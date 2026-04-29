Рузский регоператор за неделю вывез более 207 тысяч кубометров мусора за неделю

Специалисты Рузского регоператора продолжают обслуживание контейнерных площадок в Подмосковье. За неделю с подведомственных территорий вывезли более 207 тысяч кубометров отходов.

В Волоколамске специалисты вывезли восемь тысяч кубометров мусора, во Власихе — 980 кубометров, в Восходе — 90, в Истре — 33 тысячи, в Красногорске — три тысячи.

Кроме того, за этот период компания заменила 75 баков для твердых коммунальных отходов и раздельного сбора, установила 17 контейнеров, отремонтировали и покрасили 19 емкостей.

«Такая масштабная работа по вывозу и обновлению инфраструктуры позволяет поддерживать чистоту и порядок на территории региона, а также способствует развитию современной системы обращения с отходами», — отметили в министерстве по содержанию территорий.

Регоператор напомнил жителям о важности раздельного сбора.