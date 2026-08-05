Рузский регоператор вывез более 958 тысяч кубометров отходов за июль

Специалисты Рузского регионального оператора за июль вывезли более 958 тысяч кубических метров отходов с территорий тринадцати городских и муниципальных округов. Больше всего работ провели в Одинцове, Красногорске и Истре.

Наибольший объем пришелся на Одинцовский округ — свыше 283 тысяч кубометров, Красногорск — около 194 тысяч, Истру — более 151 тысячи, Наро-Фоминский — более 114,7 тысячи, Рузский — 67 тысяч, Можайский — 57 тысяч, Волоколамский — 44,5 тысячи, Шаховскую — 17,5 тысячи, Краснознаменск — 12,8 тысячи, Лотошино — девять тысяч, а также ЗАТО Власиха, Восход и Молодежный.

Помимо вывоза, регоператор активно обновляет инфраструктуру контейнерных площадок. За июль установлено 205 новых емкостей, заменено 600 баков и отремонтировано 25 контейнеров.

Как ранее отмечал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко, благодаря механизму льготного лизинга в муниципалитеты направлено 400 новых бункеров, распределенных между тремя региональными операторами — Каширской, Сергиево-Посадской и Рузской зонами. Новые контейнеры направляются как на замену старых, так и на оснащение вновь организованных площадок.