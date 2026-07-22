Рузский регоператор вывез более 218 тысяч кубометров отходов за неделю

Рузский регоператор продолжает обслуживать контейнерные площадки Подмосковья. За неделю из 13 округов вывезли более 218 тысяч кубометров отходов, сообщили в областном министерстве по содержанию территорий.

Наибольшие объемы пришлись на Одинцовский округ, где специалисты вывезли более 65,7 тысячи кубометров, а также на Красногорск с показателем порядка 45 тысяч и Истру с результатом свыше 33 тысяч кубометров.

Активно велась работа и в других локациях. В Наро-Фоминске объем вывезенного мусора превысил 25 тысяч кубометров, в Рузе — 15 тысяч. В Можайске показатель составил более 12,8 тысячи кубических метров, а в Волоколамске — свыше 10 тысяч. Специалисты также проводили вывоз в ЗАТО Власиха, Краснознаменске, Молодежном и Восходе, а также в Лотошине и Шаховской.

Кроме того, на минувшей неделе были заменены 98 старых емкостей, предназначенных для смешанного сбора и раздельного накопления мусора. Кроме того, установлены 42 новых контейнера и проведен ремонт четырех единиц техники.

Как ранее отмечал глава министерства Игорь Даниленко, помощь в обновлении инфраструктуры оказывает механизм льготного лизинга. Благодаря ему в муниципалитеты уже поступило 400 новых бункеров, которые распределены между тремя региональными операторами, включая Рузского. Современные емкости направляются как на замену изношенных, так и на оснащение вновь организованных площадок для сбора отходов.