Рузский регоператор принял более 2 тысяч жителей в МФЦ за июль

В Подмосковье продолжает работу совместный проект регоператоров и МФЦ. В июле только специалисты Рузского регоператора приняли в МФЦ более 2,2 тысячи посетителей.

Проект направлен на повышение доступности услуг для жителей: консультации по вопросам обращения с отходами, разъяснения по начислениям, помощь в заключении договоров и другие услуги теперь можно получить в ближайшем центре без предварительной записи. График работы специалистов опубликован на официальном сайте компании.

Как ранее отмечал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко, проект стартовал в прошлом году и уже доказал свою эффективность. Сейчас в регионе открываются дополнительные офисы, а количество обращений растет.

Удобство формата «одного окна» позволяет жителям экономить время и решать вопросы без необходимости специального визита в офис регоператора. Полный перечень адресов МФЦ, где работают специалисты, опубликован на сайте министерства. Планируется дальнейшее расширение географии приемных пунктов.