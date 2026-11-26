Рузский региональный оператор за неделю заменил 53 емкости для твердых коммунальных отходов и вторсырья, отремонтировал еще 15 и установил 15 новых контейнеров. За этот период с территорий 13 округов вывезли более 206 тысяч кубометров отходов.

Больше всего мусора вывезли из Одинцова — свыше 65 тысяч кубометров. В Красногорске объем составил 45 тысяч кубометров, в Истре — порядка 32 тысяч, в Наро-Фоминске — более 23 тысяч.

В Можайске вывезли свыше 10 тысяч кубометров отходов, в Рузе — более 12 тысяч, в Волоколамске — около восьми тысяч. В Краснознаменске и Шаховской объем составил более трех тысяч кубометров в каждом округе, в Лотошине — около двух тысяч. Во Власихе вывезли свыше 1,2 тысячи кубометров, в Молодежном — 161 кубометр, в Восходе — 117.

Министр по содержанию территорий Московской области Игорь Даниленко ранее отмечал, что регион ежегодно обновляет контейнерный парк и инфраструктуру для сбора отходов. Новые емкости распределяют с учетом сезонной нагрузки на конкретные площадки.