Рузский регоператор обновил около 60 мусорных баков за неделю
Специалисты Рузского регоператора продолжают обновлять мусорные баки в Подмосковье. За неделю они заменили 57 емкостей, еще 57 установили и 27 отремонтировали.
Глава министерства по содержанию территорий Игорь Даниленко напомнил, что обновлять инфраструктуру помогает механизм льготного лизинга. Всего в муниципалитеты направили 400 новых бункеров. Их распределили между тремя регопареторами.
За неделю Рузский регоператор установил 57 новых емкостей, а также вывез более 200 тысяч кубометров отходов в Волоколамске, Власихе, Восходе, Истре и других муниципалитетах.
«Техника регоператоров Подмосковья выходит на маршруты ежедневно, чтобы поддерживать чистоту и порядок в регионе», — отметили в ведомстве.