Рузский регоператор обновил около 60 мусорных баков за неделю

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Специалисты Рузского регоператора продолжают обновлять мусорные баки в Подмосковье. За неделю они заменили 57 емкостей, еще 57 установили и 27 отремонтировали.

Глава министерства по содержанию территорий Игорь Даниленко напомнил, что обновлять инфраструктуру помогает механизм льготного лизинга . Всего в муниципалитеты направили 400 новых бункеров. Их распределили между тремя регопареторами.

За неделю Рузский регоператор установил 57 новых емкостей, а также вывез более 200 тысяч кубометров отходов в Волоколамске, Власихе, Восходе, Истре и других муниципалитетах.

«Техника регоператоров Подмосковья выходит на маршруты ежедневно, чтобы поддерживать чистоту и порядок в регионе», — отметили в ведомстве.