Минэкологии Подмосковья пригласило на конкурс «Первоцветы»

Русское географическое общество начало фенологический конкурс «Первоцветы». Участникам предстоит найти растения-первоцветы и проследить за их развитием. Ученым особенно интересны такие этапы, как бутонизация, цветение и плодоношение.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил, что участие в конкурсе поможет экологам узнать больше о местообитании и численности редких видов сосудистых растений.

«В списке видов, за которыми организаторы предлагают наблюдать, есть и растения, внесенные в Красную книгу Московской области, — сказал министр. — Например, два вида хохлаток — Маршалла и полая, рябчики — русский и шахматный, тюльпан Биберштейна и многие другие».

Все участники, добавившие более 10 наблюдений, получат электронные именные сертификаты. Пять самых активных участников, которые добавят наибольшее количество наблюдений, получат ценные призы и электронные именные благодарности.

Участники, присоединившиеся к конкурсу на портале добро.ру, получат верифицированные волонтерские часы из расчета 1 наблюдение = 1 час.

Подробнее об участии в конкурсе и списке первоцветов можно узнать на сайте.