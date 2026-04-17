Одноактный балет «Анна Каренина» представят в Одинцове 19 апреля

19 апреля в Доме культуры «Солнечный» в Одинцове состоится представление Московского областного государственного академического театра «Русский балет» имени Вячеслава Гордеева. Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, зрителей ждет признанный шедевр Михаила Фокина и одноактный балет «Анна Каренина» в постановке хореографа Валерии Васильевой.

В первом отделении театр «Русский балет» представит хореографическую редакцию народного артиста СССР Вячеслава Гордеева — «Шопениану» на музыку Ф. Шопена.

Во второй части зрителей ожидает постановка балерины и хореографа Валерии Васильевой по мотивам романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина». Партию фортепиано исполнит лауреат международного конкурса Кирилл Кашунин.

В постановках также примут участие заслуженный артист Республики Коми Максим Фомин и заслуженные артисты Московской области Антон Гейкер, Юлия Звягина и Оксана Гасникова, а также другие артисты театра.

Московский областной государственный академический театр «Русский балет» при поддержке «Благотворительного фонда Вячеслава Гордеева» уже пять лет проводит учебно-просветительскую программу «Русский балет. Творческая мастерская». Ее инициатором, главным идеологом и художественным руководителем является народный артист СССР Вячеслав Гордеев. Программа направлена на поддержку творческой молодежи в сфере хореографии и предоставление возможностей для самореализации.

Начало программы в 17:00. 6+.

Подробная информация и билеты размещены на сайте театра «Русский балет».