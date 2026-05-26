Подмосковный театр «Русский балет» выступил в Москве

Московский областной государственный академический театр «Русский балет» имени В. М. Гордеева показал классические балеты «Лебединое озеро» П. И. Чайковского и «Жизель» А. Адана. Министерство культуры и туризма Московской области рассказало, что спектакли были поставлены в хореографической редакции художественного руководителя театра, народного артиста СССР Вячеслава Гордеева.

Артисты театра продемонстрировали свое мастерство на высоком уровне. Вечер запомнился особой атмосферой: в зале было много молодежи, делегации иностранных студентов Московского энергетического института и группы гостей из ЮАР.

Главные партии в балете «Лебединое озеро» исполнили лауреаты международных конкурсов Екатерина Макеева, Алена Таценко, заслуженный артист Московской области Мстислав Арефьев, артисты Георгий Сорокин, Алексей Еров; в балете «Жизель» — заслуженный артист России Дмитрий Котермин, артисты Дарья Капишникова, Георгий Сорокин, Анна Геладзе и другие артисты театра.

Вячеслав Гордеев, художественный руководитель театра, в свое время блистал в главных партиях этих балетов на сцене Большого театра. Сегодня «Русский балет» представляет эти произведения в его видении, бережно сохраняя традиции русской балетной классики и сочетая безупречную технику с глубокой актерской игрой. В этом году Московский областной государственный академический театр «Русский балет» отмечает 45-летие.