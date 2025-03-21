Русский авангард и бурятская живопись. Воробьев рассказал об уникальных выставках в музеях Подмосковья
Воробьев: четыре уникальные выставки открыли в музеях Подмосковья
Четыре уникальные выставки открыли в подмосковных музеях. Многие экспонаты выставили в регионе впервые. Работы художников Ивана Шишкина, Александра Лабаса и Зорикто Доржиева можно увидеть в «Новом Иерусалиме», Серпуховском историко-художественном музее и Звенигородском музее-заповеднике, рассказал губернатор Андрей Воробьев.
«Стараемся наполнять музеи Подмосковья выставками, которые были бы интересны самой разной аудитории — и тем, кто профессионально интересуется искусством, и тем, кто впервые знакомится с творчеством известных мастеров», — сказал губернатор.
Новые выставки в «Новом Иерусалиме»
Гости «Нового Иерусалима» могут посетить сразу две уникальные выставки. Одна из них — «Невесомость» — приурочена с 125-летию со дня рождения художника-авангардиста Александра Лабаса. На ней представили почти все работы автора, созданные в 1920-х — 1930-х годах.
Основной темой картин Лабаса стало ощущение нового мира. На полотнах — самолеты, дирижабли и городские улицы, которые передают не мощь машин, а состояние человека.
Всего в экспозиции — более 150 работ мастера. Увидеть их можно до 25 мая.
Еще одна выставка в «Новом Иерусалиме» получила название «Повелитель снов». На ней представили работы современного бурятского художника Зорикто Доджиева. Его творчество объединяет традиции кочевой культуры, буддистские мотивы и академическую живопись. В экспозиции 75 произведений, отражающих тему космоса и вселенной, центром которой является человек. Выставка будет открыта до 18 мая.
Живопись Ивана Шишкина. Звенигород
До 29 июня в Звенигородском музее-заповеднике будет открыта уникальная выставка картин Ивана Шишкина из коллекции Русского музея.
Проект даст возможность гостям увидеть шедевры национальной живописи и увидеть зарождение жанра парадного портрета русской природы.
«Фабрика Авангарда» в Серпухове
Около 200 экспонатов представили в Серпухове на выставке «Фабрика Авангарда». Среди них — работы Наталии Гончаровой, Михаила Ларионова, Давида Бурлюка, Ольги Розановой, Анны Лепорской и других мастеров. Гости увидят картины, ткани, изразцы, предметы быта и многое другое. Все это — вещи, сыгравшие большую роль в развитии художественного языка начала XX века. Ознакомиться с экспозицией можно до 18 мая.
Все выставки можно посетить по «Пушкинское карте».
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