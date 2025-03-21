Русский авангард и бурятская живопись. Воробьев рассказал об уникальных выставках в музеях Подмосковья

Четыре уникальные выставки открыли в подмосковных музеях. Многие экспонаты выставили в регионе впервые. Работы художников Ивана Шишкина, Александра Лабаса и Зорикто Доржиева можно увидеть в «Новом Иерусалиме», Серпуховском историко-художественном музее и Звенигородском музее-заповеднике, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

«Стараемся наполнять музеи Подмосковья выставками, которые были бы интересны самой разной аудитории — и тем, кто профессионально интересуется искусством, и тем, кто впервые знакомится с творчеством известных мастеров», — сказал губернатор.

Новые выставки в «Новом Иерусалиме»

Гости «Нового Иерусалима» могут посетить сразу две уникальные выставки. Одна из них — «Невесомость» — приурочена с 125-летию со дня рождения художника-авангардиста Александра Лабаса. На ней представили почти все работы автора, созданные в 1920-х — 1930-х годах.

Основной темой картин Лабаса стало ощущение нового мира. На полотнах — самолеты, дирижабли и городские улицы, которые передают не мощь машин, а состояние человека.