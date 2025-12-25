«Русские чтения» завершились в Наро-Фоминском округе

Финал литературно-патриотического проекта «Русские чтения» состоялся в Центральном дворце культуры «Звезда». 11 талантливых исполнителей прочли отрывки из стихотворений, баллад и прозы.

Историю города воинской славы Наро-Фоминска и летопись Побед великой страны рассказали с помощью песочных картин. Выпускница академии имени Строганова, художница Марина Сагулина буквально «оживила» подвиги русского воинства — от Ледового побоища до наших дней. Каждая такая картина стала прологом-подводкой к сольному номеру чтецов. Среди авторов были Пушкин, Рождественский, Симонов, Твардовский и другие бессмертные произведения.

С особым вниманием публика выслушала напутственные слова ветерана Великой Отечественной войны Петра Соломатина-Рязанского. Когда 103-летний фронтовик поднялся на сцену, зал встал и аплодировал. Его слова простые и мудрые слова о памяти, долге и настоящем патриотизме тронули каждого.