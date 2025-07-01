Русловый пруд расчистили на реке Серебрянке в Пушкино

В Пушкинском городском округе завершились работы по расчистке руслового пруда на реке Серебрянке, известного как Серебряно-виноградный. Именно в этом водоеме юный Петр I совершил свое первое плавание на ботике.

Работы провели в рамках реализации губернаторской программы «100 прудов и озер». Инициатива по очистке получила активную поддержку местных жителей — на портале «Добродел» за нее проголосовали свыше 1,4 тысячи человек.

Специалисты провели масштабные работы на площади 3,36 гектара: выкосили камыш, очистили акваторию от мусора и водорослей, удалили аварийные деревья и кустарниковую растительность.

«После проведенных работ по очистке этот ценный, исторически значимый водоем буквально преобразился. Теперь жители и гости округа смогут по-настоящему оценить его восстановленную чистоту и красоту. Программа в Пушкинском округе в этом году также будет продолжена очисткой Мурановского пруда», — пояснил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.