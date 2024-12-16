Рулонные шторы установили в зале культурно-досугового центра в Электроуглях

Депутат Московской областной думы Марк Черемисов приехал в культурно-досуговый центр «Квант» Богородского городского округа. Он проверил качество установки новых рулонных штор, которые защищают экспонаты выставки от выгорания на солнце.

Вместе с Марком Черемисовым залы культурно-досугового центра «Квант» осмотрели руководитель центра Нина Кареева и ведущий методист Елена Тюменева.

Летом в помещении учреждения впервые повесили рулонные шторы. Они защитили архивные фотографии, документы и письма времен Великой Отечественной войны от выгорания на солнце. Благодаря программе инициативного бюджетирования выделили более 200 тысяч рублей на покупку рулонов, которые обеспечили защиту архивных ценностей.

Теперь ночные шторы блокируют свет полностью, а дневные сохраняют мягкое освещение, которое предотвращает выгорание экспонатов выставки.

«Работа продолжается, и я рад, что совместными усилиями мы поддерживаем культурное наследие нашего региона», — отметил Марк Черемисов.