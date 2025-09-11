Руководителю театра в Пушкино присвоили звание «Заслуженный работник культуры»

Борис Урецкий родился в Мытищах, окончил Московский государственный университет культуры и искусств по специальности «режиссер драматического театра». Он трудился в Госдуме Российской Федерации, в различных государственных и общественных организациях.

В 2007 году Борис Урецкий организовал единственный профессиональный театр Подмосковья, который работает в жанре оперетты, мюзикла и музыкальной комедии. В репертуаре труппы — 15 спектаклей, из них семь детских. Над всеми как режиссер работал Борис Урецкий.

В этом году он стал автором идеи и художественным руководителем постановки музыкальной комедии «Небесный тихоход», посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

За время своей работы Пушкинский музыкально-драматический театр стал одним из ведущих профессиональных коллективов Подмосковья. Актеры труппы под руководством Бориса Урецкого регулярно получают гранты Президентского фонда культурных инициатив на реализацию многочисленных творческих проектов, в числе которых: «Пушкинский театральный фестиваль».

Отметим, что Пушкинский музыкально-драматический театр посетили свыше 1400 участников спецоперации и членов их семей. Борис Урецкий также помогает многодетным семьям и детям-инвалидам, поддерживает волонтерское движение. Он стал официальным лектором общества «Знание» по направлению «Театр».