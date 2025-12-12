Руководителя школьного лесничества из Серпухова наградили за вклад в экопросвещение

В Подмосковье прошел круглый стол «Перспективы развития школьных лесничеств: от экологического просвещения к практическому действию». На нем отметили в том числе представителя Серпухова.

Целью мероприятия было вывести работу школьных лесничеств на новый уровень. Такую задачу поставил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Участниками дискуссии стали представители образовательных учреждений и лесного хозяйства региона. В финале встречи определили главные векторы развития детского экологического движения.

Также наградили наиболее активных педагогов и специалистов. В том числе отметили руководителя школьного лесничества «Зеленый дом» Елену Лазареву.

Работу учреждения высоко оценивали и ранее. В последние годы по результатам заочного смотра-конкурса «Лучшее школьное лесничество» «Зеленый дом» выходил на передовые позиции в каждой из номинаций.