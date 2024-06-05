Подозреваемого в экстремизме руководителя оккультной организации задержали в Подмосковье

Руководителя оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елену Суликову задержали в собственном доме по подозрению в экстремизме и мошенничестве. Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности Подмосковья.

Суликова подозревается в экстремизме и мошенничестве за оказание псевдорелигиозных услуг. Сейчас в ее доме проходят обыски.

В ГУРБ Подмосковья рассказали, что Елена называет себя потомственной ведьмой Аленой Полынь. Ее организация проводила обучение по демонологии, таро и «боевой магии», а также продавала книги по колдовству, сатанизму и разные ингредиенты для зельеварения.

Помимо торговли и сомнительного обучения, организация вербовала подростков. За деньги им нужно было пройти собеседование и обучение, после чего любой желающий становился «просвещенным». Занимаясь такой деятельностью, Елена Суликова открыто выступала против всех религий, в том числе христианства.

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