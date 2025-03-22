Руководителя Ассоциации ветеранов СВО назначили в Можайске

В Можайском округе прошло первое заседание Ассоциации ветеранов СВО Московской области. В нем приняли участие глава округа Денис Мордвинцев, его заместители Мария Азаренкова и Ольга Спиридонова. На мероприятии избрали руководителя отделения.

Ассоциация ветеранов СВО была создана по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Ее руководителем в Можайске назначили бывшего участника спецоперации Александра Князева. Всем присутствующим предложили вступить в организацию.

На встречу пришли координатор Государственного фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова и начальник Управления социального развития № 25 Светлана Орещук. Они рассказали про меры поддержки для участников и ветеранов спецоперации, ответили на вопросы. Основная часть касалась льгот, предоставления земельных участков и выплат, а также оформления документов.

«В настоящее время необходимо направить все силы на объединение наших усилий», — отметил глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев в завершении мероприятия.