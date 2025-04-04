Руководителя Ассоциации ветеранов СВО избрали в Воскресенске

Администрация городского округа Воскресенск подписала соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией ветеранов СВО Московской области. Руководителем местного филиала назначили бойца спецоперации Олега Стегура.
В Московской области в один день заключили 35 соглашений о взаимодействии муниципалитетов и Ассоциации ветеранов. Организация была создана в области в январе 2025 года по инициативе президента России Владимира Путина и по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
«Ассоциация представляет интересы и защищает права наших защитников — ветеранов СВО. Это вопросы лечения и реабилитации, трудоустройства, социальной адаптации. Для нас важно помочь бойцам быстрее адаптироваться к мирной жизни и найти себя в новых сферах деятельности», — отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.
Спрос на скидочные купоны вырос в этом году в Москве
Почти 40 сезонных маршрутов до СНТ будут работать в Подмосковье в 2025 году
ВСУ за сутки нанесли шесть ударов по энергообъектам России
Украинские БПЛА ночью пытались атаковать Новолипецкий металлургический комбинат
Главный нарколог Подмосковья развеял миф о безопасной дозе алкоголя для беременных
«Поможет избежать ажиотажа». Эксперт оценил идею о введении «шашлычного эмбарго» в России
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте