Руководителя Ассоциации ветеранов СВО избрали в Реутове

Ассоциация ветеранов СВО создана по инициативе президента России Владимира Путина для того, чтобы объединить военных, уволенных со службы в запас. Основные цели организации — социализация ветеранов, их вовлечение в общественную и политическую жизнь, а также патриотическое воспитание молодежи. Об этом рассказал депутат городского Совета, Герой России Андрей Мерцалов.

«На сегодняшний день нет и не может быть задачи более важной, чем поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Это касается и ребят, которые демобилизовались и вернулись домой. Речь идет о социализации, обучении, устройстве на работу, медицинской помощи, если в этом есть необходимость», — отметил глава Реутова.