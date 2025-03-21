Руководителя Ассоциации ветеранов СВО избрали в Реутове
В Реутове прошло совещание, посвященное работе местного отделения Ассоциации ветеранов СВО, с участием главы округа Филиппа Науменко. На мероприятии избрали руководителя организации. Им стал полковник Александр Манаенко.
Ассоциация ветеранов СВО создана по инициативе президента России Владимира Путина для того, чтобы объединить военных, уволенных со службы в запас. Основные цели организации — социализация ветеранов, их вовлечение в общественную и политическую жизнь, а также патриотическое воспитание молодежи. Об этом рассказал депутат городского Совета, Герой России Андрей Мерцалов.
«На сегодняшний день нет и не может быть задачи более важной, чем поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Это касается и ребят, которые демобилизовались и вернулись домой. Речь идет о социализации, обучении, устройстве на работу, медицинской помощи, если в этом есть необходимость», — отметил глава Реутова.
Полковника Александра Витальевича Манаенко назначили руководителем Ассоциации в Реутове. Он принимал участие в специальной военной операции, имеет командный и штабной опыт. Офицер с отличием окончил Общевойсковую академию Вооруженных сил России и знаком с проблемами, с которыми сталкиваются военнослужащие в гражданской жизни. Александр Манаенко сможет применить свои знания для помощи ветеранам в адаптации.
Работа Ассоциации ветеранов СВО тесно связана с Государственным фондом «Защитники Отечества», Советом ветеранов Реутова и органами социальной защиты. Важнейшими направлениями станут помощь в трудоустройстве, образовательные программы, медицинская и психологическая реабилитация военнослужащих. Совместными усилиями планируется создать эффективную систему помощи ветеранам, обеспечив им интеграцию в мирную жизнь.