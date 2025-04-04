Руководителя Ассоциации ветеранов СВО избрали в Ленинском округе

Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Ленинского городского округа

Станислав Каторов принял участие в подписании соглашения о сотрудничестве Ассоциации ветеранов СВО Московской области в Ленинском городском округе. Местное отделение возглавит участник спецоперации Дмитрий Белитский.

Со стороны Ассоциации ветеранов СВО соглашение подписал сопредседатель организации, депутат Государственной Думы Сергей Колунов. Руководство региона представляла вице-губернатор Мария Нагорная.

«Продолжаем расширять поддержку наших военнослужащих и их семей. Ветераны специальной военной операции, вернувшись домой, должны чувствовать заботу и уверенность в будущем. Им необходима помощь в лечении, реабилитации, обучении и трудоустройстве. Наша задача — сделать так, чтобы каждый защитник Родины знал: он не останется один на один с трудностями», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
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Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
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Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
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Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
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Глава муниципалитета подчеркнул, что Ассоциация создана по инициативе президента России Владимира Путина при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Руководителем местного отделения станет Дмитрий Белитский — участник СВО, который награжден Георгиевским крестом IV степени и медалью «За храбрость» II степени за мужество и отвагу.

«Дмитрий активно участвует в патриотическом воспитании молодежи, проводит уроки мужества и встречи с жителями нашего округа, а также участвует в отправке гуманитарного груза на фронт. В ходе избирательной кампании 2024 года, благодаря широкой поддержке жителей муниципалитета, Дмитрий Белитский получил мандат депутата Совета депутатов Ленинского округа», — рассказал Станислав Каторов.

Отметим, Ассоциация ветеранов СВО создана для того, чтобы оказывать информационную, консультационную и правозащитную поддержку участникам и ветеранам специальной военной операции и их семьям.

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