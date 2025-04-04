Руководителя Ассоциации ветеранов СВО избрали в Ленинском округе

Станислав Каторов принял участие в подписании соглашения о сотрудничестве Ассоциации ветеранов СВО Московской области в Ленинском городском округе. Местное отделение возглавит участник спецоперации Дмитрий Белитский.

«Продолжаем расширять поддержку наших военнослужащих и их семей. Ветераны специальной военной операции, вернувшись домой, должны чувствовать заботу и уверенность в будущем. Им необходима помощь в лечении, реабилитации, обучении и трудоустройстве. Наша задача — сделать так, чтобы каждый защитник Родины знал: он не останется один на один с трудностями», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Глава муниципалитета подчеркнул, что Ассоциация создана по инициативе президента России Владимира Путина при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Руководителем местного отделения станет Дмитрий Белитский — участник СВО, который награжден Георгиевским крестом IV степени и медалью «За храбрость» II степени за мужество и отвагу.

«Дмитрий активно участвует в патриотическом воспитании молодежи, проводит уроки мужества и встречи с жителями нашего округа, а также участвует в отправке гуманитарного груза на фронт. В ходе избирательной кампании 2024 года, благодаря широкой поддержке жителей муниципалитета, Дмитрий Белитский получил мандат депутата Совета депутатов Ленинского округа», — рассказал Станислав Каторов.

Отметим, Ассоциация ветеранов СВО создана для того, чтобы оказывать информационную, консультационную и правозащитную поддержку участникам и ветеранам специальной военной операции и их семьям.