Руководителя ансамбля мажореток из Истры наградили стипендией губернатора

Заведующая Истринского Дома культуры и руководитель ансамбля мажореток Лилия Быкова стала стипендиатом премии губернатора Московской области. В прошлом году коллективу исполнилось 25 лет.
За то время, что Лилия Быкова возглавляет ансамбль, танцоры победили во многих всероссийских и международных соревнованиях и до сих пор занимают лидирующие позиции. За свои заслуги руководитель коллектива получила стипендию в числе других выдающихся деятелей культуры и искусства Подмосковья. Все полученные средства направят на развитие творческих проектов в этих сферах.
Именно с Лилии Быковой началось движение мажореток в округе, причем сейчас коллектив известен на всю Россию. Каждый год Истра принимает гостей со всей страны на единственном в своем роде чемпионате «Парад Московии», и это тоже заслуга руководителя ансамбля. Она вкладывает в девочек любовь к такому красивому спорту и вырастила уже ни одно поколение мажореток. Дочь Лилии Быковой и многие ученицы переняли эти теплые чувства к творчеству, теперь они сами учат маленьких девочек. Ее опыт уже активно используют различные хореографические коллективы страны.
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