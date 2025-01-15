Руководителя ансамбля мажореток из Истры наградили стипендией губернатора

За то время, что Лилия Быкова возглавляет ансамбль, танцоры победили во многих всероссийских и международных соревнованиях и до сих пор занимают лидирующие позиции. За свои заслуги руководитель коллектива получила стипендию в числе других выдающихся деятелей культуры и искусства Подмосковья. Все полученные средства направят на развитие творческих проектов в этих сферах.

Именно с Лилии Быковой началось движение мажореток в округе, причем сейчас коллектив известен на всю Россию. Каждый год Истра принимает гостей со всей страны на единственном в своем роде чемпионате «Парад Московии», и это тоже заслуга руководителя ансамбля. Она вкладывает в девочек любовь к такому красивому спорту и вырастила уже ни одно поколение мажореток. Дочь Лилии Быковой и многие ученицы переняли эти теплые чувства к творчеству, теперь они сами учат маленьких девочек. Ее опыт уже активно используют различные хореографические коллективы страны.