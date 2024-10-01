Руководители волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» рассказали о планах на сезон

Подмосковные спортсменки уверенно выиграли первый тур чемпионата России по волейболу у сильных соперниц из Красноярска. О больших планах команды «Заречье-Одинцово» на сезон в интервью Юлии Минаковской рассказали генеральный директор Демьян Сидоренко и спортивный директор Дмитрий Багрей.

Красноярская команда «Енисей» в прошлом году была выше «Заречье-Одинцово» в турнирной таблице, поэтому победа подмосковных девушек стала важной не только для дальнейшего продвижения, но и как психологический момент.

«Мы будем выше „Енисея“ и других команд в этом сезоне. В прошлом году мы закончили 11-ми, в этом году мы планируем приятно удивить всех результатом. Будем удивлять и оправдывать ожидания», — говорит Демьян Сидоренко.

По его словам, Подмосковье — один из немногих регионов России, который активно поддержал десятилетнюю стратегию развития волейбола, принятую в прошлом году. Результаты уже есть. Так, в Московской области разработан модуль по внедрению волейбола в школы. Сейчас проект прошел экспертизу и находится на утверждении в Минпросвещения. Дальше эта единая методология подготовки детей распространится по всей стране.

«Мы постоянно проводим курсы повышения квалификации для школьных тренеров. Мы проводим Кубок губернатора Московской области, у нас очень много соревнований для детей, более 130 команд принимают участие в первенствах. Инфраструктура развивается, в том числе для пляжного волейбола. Скоро мы получим возможность провести этап чемпионата России по снежному волейболу в Одинцове. Это будет потрясающе», — добавил Демьян Сидоренко.

Спортивный директор отметил, что летом у команды «Заречье-Одинцово» сменился главный тренер. Им стал бывший наставник волейбольного клуба «Динамо» Константин Ушаков.

«Мы очень хотели получить этого специалиста в нашу команду, было огромное желание, чтобы такой человек работал у нас именно сейчас. Основной его плюс — он знает, как побеждать. У него за плечами колоссальный опыт, он большой профессионал. Благодаря руководству Московской области, губернатору и спонсорам мы смогли его получить», — говорит Дмитрий Багрей.

В команду также приняли новых игроков, обновив состав. Клуб намерен проявить себя уже в этом сезоне.

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