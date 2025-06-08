Руководители «Мособлгаза» провели встречу с жителями Дмитровского округа

Встречи с представителями «Мособлагаза» проходят в Подмосковье регулярно. В 2024 году был инициирован губернаторский проект «Открытая администрация».

Недавно встреча прошла в Дмитрове. Соседи Александр Никонов и Ксения Брицина четыре год ждут газ. Они оформили документы, специалисты выполнили внутренние работы, но газопровод оказался частным. Последовали судебные разбирательства. Их жители выиграли. С вопросом, когда же будет газ, Александр и Ксения пришли на встречу с руководством компании «Мособлгаз».

«Зима сейчас не шибко холодная, но каждый месяц по 30-40 тысяч за свет у нас выходит. С газом получилось бы гораздо дешевле — до пяти тысяч в месяц должно было выйти, то есть разница в 35 тысяч для меня существенна», — сказал Александр Никонов.

Руководство компании заверило, газ будет в скором времени.