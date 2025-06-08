Руководители «Мособлгаза» провели встречу с жителями Дмитровского округа
Встречи с представителями «Мособлагаза» проходят в Подмосковье регулярно. В 2024 году был инициирован губернаторский проект «Открытая администрация».
Недавно встреча прошла в Дмитрове. Соседи Александр Никонов и Ксения Брицина четыре год ждут газ. Они оформили документы, специалисты выполнили внутренние работы, но газопровод оказался частным. Последовали судебные разбирательства. Их жители выиграли. С вопросом, когда же будет газ, Александр и Ксения пришли на встречу с руководством компании «Мособлгаз».
«Зима сейчас не шибко холодная, но каждый месяц по 30-40 тысяч за свет у нас выходит. С газом получилось бы гораздо дешевле — до пяти тысяч в месяц должно было выйти, то есть разница в 35 тысяч для меня существенна», — сказал Александр Никонов.
Руководство компании заверило, газ будет в скором времени.
Во время встречи специалисты отвечали на вопросы жителей, фиксировали обращения и передавали специалистам. В ситуации также разбирались глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин и депутаты Московской областной Думы Александр Орлов и Марина Шевченко, которые пришли на встречу. Консультации проходят в рамках губернаторского проекта «Открытая администрация».
«Нам важен такой формат, когда мы с жителями встречаемся именно очно, то есть можем разобрать, если проблема не была решена по нашим электронным письмам. Разбираем на примерах и зачастую находим правильное решение. Если в текущий момент не готовы ответить, то обязательно берем на контроль и выполняем поставленные задачи», — сказал директор филиала «Мособлгаз Север» Антон Раков.
Вопросы, заданные на встрече, касались газификации населенных пунктов, технического обслуживания оборудования и программы «Социальная газификация». С начала реализации президентского проекта в Дмитровском муниципальном округе было заключено более 8,5 тысяч договоров. Подключили уже три тысячи домовладений.