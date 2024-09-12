ФМБА России и ОЭЗ «Дубна» подписали соглашение о сотрудничестве

Представители Федерального медико-биологического агентства и Особой экономической зоны «Дубна» подписали соглашение о партнерстве и сотрудничестве. Встречу приурочили к Всероссийской неделе охраны труда.

Партнерское соглашение подписали руководитель ФМБА России Вероника Скворцова и генеральный директор ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев.

Напомним, ранее на территории ОЭЗ открыли «Цифровой здравпункт» ФМБА России. Там обустроили кабинеты для процедур, диспансеризации и диагностики. Резиденты площадки позитивно оценили эту инициативу.

«ФМБА России гордится тем, что в 2021 году впервые в нашей стране создали современный комплексный центр здоровья работающих на территории наукограда „Дубна“. И сегодня этот эталонный центр является моделью тиражирования современной стратегии развития промышленной медицины на всей территории нашей страны», — отметила Скворцова.

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