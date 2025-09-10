Руководителей торговых сетей наградили в Подмосковье

В Подмосковье прошло торжественное награждение руководителей торговых сетей — сотрудников Х5Group, магазинов «Магнит», «Дикси», «Ашан», «ВкусВилл», «Лемана ПРО», чей стаж составляет от трех до 28 лет. Благодарственные письма работникам вручил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Оганов.

Ежедневно магазины обеспечивают жителей Подмосковья продуктами и необходимыми товарами. Для совершения покупок они предлагают современные и удобные форматы.

«Оборот розничной торговли в Подмосковье в прошлом году составил 4,47 триллиона рублей, это второе место среди регионов ЦФО. Сегодня у нас работает более 52,7 тысяч стационарных торговых объектов, из них порядка 18 тысяч — магазины торговых сетей. В отрасли занято свыше 469 тысяч человек, именно их работа помогает сфере стабильно развиваться», — отметил Оганов.

В регионе торговые площади активно расширяют: для новых точек вводят в эксплуатацию сотни тысяч квадратных метров. Открытие магазинов активно создает вакансии для трудоустройства.

В Минсельхозпроде Подмосковья дополнили, что в День работника торговли в Московской области наградили еще 528 человек — от продавцов до управляющих. Именно благодаря им повышается комфорт жителей и растет экономика.