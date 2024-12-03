Руководителей первичных отделений в Чехове наградили ко Дню «Единой России»

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин вручил благодарственные письма руководителям первичных отделений ко дню образования партии «Единая Россия». Всего в муниципалитете насчитывают 84 таких подразделения.

Текущий год объявили Годом первичных отделений партии «Единая Россия». Сейчас создают федеральный совет таких организаций. Чехов в нем представит депутат Совета депутатов муниципалитета, секретарь первичного отделения Наталья Горушина.

«Благодаря слаженной работе местного отделения партии „Единая Россия“ у нас значительно повысилась гражданская инициатива членов первичных отделений. Пример тому — поступившие предложения от секретарей по организации разных мероприятий», — подчеркнул глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

Он также добавил, что в муниципалитете в ряды «Единой России» регулярно привлекают новых членов. Первичные отделения участвуют в сборах гуманитарной помощи и партийных мероприятиях.

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