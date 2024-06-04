Руководителей парков в Воскресенске наградили за высокие показатели работы

Специалисты из Воскресенска вошли в число лучших руководителей подмосковных парков. Директор «Кривякино» и заведующий парковым хозяйством «Москворецкого» удостоены премии от Министерства культуры и туризма Московской области.

Лучших руководителей муниципальных учреждений, работающих в сфере организации досуга в парках культуры и отдыха в Московской области, наградили премией по итогам прошлого года впервые. Директор культурного центра «Усадьба Кривякино» Оксана Сайкина и заведующий парковым хозяйством парка «Москворецкий» Дмитрий Пятаев вошли в число лауреатов.

Премию вручило Министерство культуры и туризма Московской области в рамках областного фестиваля «Город танцует в парках». Победителей определяли по итогам работы в 2023 году на основании специального рейтинга министерства. Результат оценивали по четырем показателям: исполнение парками городского округа еженедельного расписания, реализация плана общеобластных мероприятий министерства, наличие сервисов и оказание услуг в парках, а также информационная открытость в интернете.

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