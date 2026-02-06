Руководитель УК в Клинском округе вышел расчищать снег вместе с командой

В городском округе Клин на улице Менделеева во дворе дома номер 7 управлявшая компания «ЖЭУ УКС 4» организовала уборку снега с помощью спецтехники. Современный маневренный трактор JCB помог расчистить парковку и расширить дорогу на метр.

Вместе с техникой в работу включились дворники. На помощь им вышел руководитель управляющей компании Станислав Гнедчик. Вместе с командой он чистит снег по 10 часов в день.

«Руководитель должен быть там, где «тонко», где есть проблема. Сейчас я нужен здесь, а не в кабинете. Каждый день чищу снег со своими сотрудниками», — объяснил руководитель.

Двор на Менделеева очистили за несколько часов. В Клину устраняют последствия рекордного снегопада в круглосуточном режиме.