Руководитель технопарка в Долгопрудном стал лауреатом президентской премии

Руководитель технопарка Физтех-лицея имени П. Л. Капицы в Долгопрудном Андрей Богданов стал лауреатом премии президентской платформы «Россия — страна возможностей». Он получил награду в специальной номинации «Страну меняют люди».

Созданная по поручению президента премия отмечает тех, кто своими инициативами и личным участием способствует развитию общества и воплощает социально значимые проекты.

В 2025 году в проекте приняли участие более 58 тысяч человек из 89 регионов и 58 стран.

Категорию «Страну меняют люди» представило Агентство стратегических инициатив. Она ориентирована на авторов инновационных и перспективных проектов. Из сотни претендентов жюри выбрало 10 победителей с наиболее сильными разработками.

Андрей Богданов получил награду за создание образовательной платформы, укрепляющей естественно-научное и инженерное направления обучения.

Проект реализуют на базе Фонда развития физтех-школ при поддержке МФТИ и Физтех-лицея имени П. Л. Капицы.

Сейчас под его руководством развивают свыше двух десятков инициатив, в которых принимают участие более 85 тысяч школьников и педагогов из 70 российских регионов.

Программа состоит из проектных смен, интенсивов, олимпиад и конференций, помогая подросткам определиться с будущей профессией и расширяя их возможности для поступления в ведущие университеты.

В Министерстве образования Подмосковья уточнили, что церемония вручения наград второго сезона премии прошла 2 декабря в мастерской управления «Сенеж».