Руководитель театральной студии из Одинцова получила стипендию губернатора Подмосковья

Ее проект театрально-музыкальной хроники называется «Земля, где начиналась Победа». Проект посвящен подвигу жителей Московской области. Его цель — через синтез современного искусства сохранить и оживить память о судьбах простых жителей Подмосковья, чей труд и мужество стали фундаментом победы в Великой Отечественной войне. Премьера намечена на май 2026 года.

«Наш проект — это мост между поколениями. Мы хотим не просто рассказать, а погрузить зрителя в атмосферу того времени, дать почувствовать, что история — это не абстрактные даты, а судьбы их прабабушек и прадедушек, живших на этой же земле, в Заречье и окрестностях. Победа начиналась именно здесь, на подступах к Москве, и мы обязаны об этом помнить», — отметила Ангелина Романова.

В основу лирико-документального спектакля лягут уникальные архивные материалы, письма, дневники жителей Одинцовского округа, а также поэзия и музыка военных лет. Литературно-музыкальный формат будет дополнен элементами документального театра, видеоконтентом и живым исполнением. Это создаст эффект полного погружения, позволяя зрителям эмоционально соприкоснуться с прошлым.