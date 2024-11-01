Руководитель театра в Лобне принял участие в заседании общественного совета

В Подмосковье прошло расширенное заседание общественного совета партпроекта «Культура малой Родины», на котором городской округ Лобня представляла директор театра «Камерная сцена» Светлана Давыдова. Совещание возглавила Председатель комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Московской областной Думы Линара Самединова.

Участники встречи, среди которых были координаторы городских округов, депутаты, директора учреждений культуры, представители администраций и предприниматели, подвели промежуточные итоги и обсудили планы развития проекта на 2025 год. Особое внимание было уделено памятным датам, закрепленным региональным законом, и подготовке к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Также на повестке дня стояли вопросы организации гастролей лучших подмосковных спектаклей и работа с Пушкинской картой. Эти инициативы направлены на привлечение молодежи к посещению не только кинотеатров, но и театральных постановок, музеев, мастер-классов и лекций.

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