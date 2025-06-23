Руководитель подмосковного следственного управления провел прием сирот в Коломне

Руководитель главного следственного управления СК России по Московской области Ярослав Яковлев провел прием жителей в Коломне. Встречу посвятили вопросам защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В ходе приема особое внимание уделили вопросам обеспечения сирот жильем. Выяснилось, что среди присутствующих пять семей уже получили квартиры по сертификатам, еще две завершают оформление необходимых документов. Яковлев лично поинтересовался условиями проживания и качеством предоставленного жилья.

«По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина в ведомстве уделяется особое внимание защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также своевременности реализации прав детей данной категории, освоению выделенных бюджетных средств, качеству предоставляемых жилых помещений, с целью недопущения нарушений и злоупотреблений в данной сфере», — сказал Яковлев.

Участники встречи также обсудили вопросы профессионального самоопределения и прохождения практики. В завершение детям вручили памятные подарки. По итогам приема даны конкретные указания местному следственному отделу.