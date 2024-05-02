Руководитель подмосковного ГУСТ Аипова провела еженедельный штаб | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 18:47 Руководитель подмосковного ГУСТ Аипова провела еженедельный штаб ГУСТ МО

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Руководитель ГУСТ Московской области в ранге министра Светлана Аипова провела еженедельный штаб по содержанию территорий и многоквартирных домов. Она подвела итоги генеральной уборки дворов и общественных зон в Подмосковье, а также напомнила, что с 1 мая началась приемка территорий по чек-листу.

«Обсудили причины отставания совместно с муниципалитетами из красной зоны. От коллег ждем ежедневный план-график с адресами, чтобы закончить перечень обязательных работ, как можно скорее», — рассказала Аипова.

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Она добавила, что ускориться необходимо городским округам: Талдомскому, Подольску, Воскресенску, Жуковскому, Коломне.

Также министр подчеркнула — если чистота территории не соответствует одному из пунктов чек-листа, то адрес отправится на доработку до полного устранения замечаний.

Первыми сдают «экзамен чистоты» Серебряные Пруды, Зарайск, Богородский, Ступино, Котельники.

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