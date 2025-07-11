Руководитель перевозчика проверил автобусные маршруты в Лобне

Заместитель генерального управляющего перевозчика «Северный тракт» Станислав Николаев проинспектировал маршруты № 33 и № 171 в Лобне. Он проехал на автобусах как обычный пассажир, чтобы лично оценить качество перевозок.

Станислав Николаев сел в автобус маршрута № 33 на остановке «ВНИИ Кормов» в микрорайоне Луговая. Он пообщался с пассажирами и оценил график движения. Инспекция продолжилась на маршруте № 171. Представитель перевозчика проехал от остановки «Букино» до МЦД «Лобня» и обратно. Один из пассажиров во время поездки попросил водителя взять оплату наличными деньгами, но получил отказ.

Проверка показала, что все автобусы следовали строго по расписанию, в салонах работали кондиционеры и поддерживалась комфортная температура, системы безналичной оплаты работали исправно.

«Такие проверки важны для понимания реальной ситуации на маршрутах. Рад, что по ключевым параметрам претензий не возникло», — подытожил Станислав Николаев.

Качество обслуживания будет проверяться перевозчиком на всех маршрутах.