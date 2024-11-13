Ремонт бассейна в Ступине завершат в 2024 году

На объекте побывали с проверкой глава городского округа Сергей Мужальских, его заместители и подрядчики. Руководитель муниципалитета заявил, что все работы планируется закончить до Нового года. «Были определенные проблемы и трудности, которые мы с подрядчиками решили», — рассказал Сергей Мужальских.

Рабочие уже уложили плитку в чашах бассейна. Сейчас специалисты монтируют стеновые панели, отлаживают работу инженерных коммуникаций и кладут паркет в трех залах. Завершается и благоустройство прилегающей территории, где уже привели в порядок дорожки, уложили асфальтовое покрытие, установили освещение и камеры видеонаблюдения.

На объекте ежедневно трудятся около 70 человек. Наполнение бассейна и его ввод в эксплуатацию запланировано после окончания клининговых работ, до конца текущего года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».