Руководитель мотоклуба в Дмитрове отправился добровольцем в зону СВО

Общественный деятель Дмитрова Сергей Горшенев добровольно решил поехать служить в зону спецоперации. Представители клуба «Ночные волки» пожелали ему скорейшего возвращения домой с победой.

«Ежедневно наши войны, среди которых есть и добровольцы из Дмитрова, защищают интересы нашей Родины. Они делают это для того, чтобы наши дети, родные и близкие видели только мирное небо над головой. Глядя на то, что сейчас происходит в мире, на исторически русских территориях, я не смог остаться в стороне. Я принял решение стать участником специальной военной операции, потому что понимаю, что там я нужнее», — поделился Сергей Горшенев.

Отметим, что дмитровские «Ночные волки» активно поддерживают бойцов СВО, регулярно собирают и доставляют им гуманитарную помощь. Принять участие в акциях могут все желающие.

Помощь бойцам СВО и пострадавшим жителям Курской и Белгородской областей собирают в местном отделении партии «Единая Россия». Также в округе продолжается кампания по набору военнослужащих по контракту.

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