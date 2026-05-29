Руководитель Мосавтодора посетил выставку строительной техники в «Крокус Экспо»

Руководитель ГБУ МО «Мосавтодор» Казбек Хадиков вместе с коллегами побывал на выставке строительной техники и технологий CTT Expo в МВЦ «Крокус Экспо».

В ходе осмотра экспозиции, объединяющей ведущих производителей техники, представители Мосавтодора оценили технику, находящуюся в процессе закупки, изучили новые разработки и передовые технологические решения и отметили экспонаты для возможного внедрения в парк Мосавтодора.

«Участие в таких мероприятиях позволяет быть в курсе последних тенденций и разработок, что особенно ценно для специалистов дорожной отрасли», — отметил генеральный директор ГБУ МО «Мосавтодор» Казбек Хадиков. Он подчеркнул, что это помогает повысить эффективность и качество выполняемых задач, среди которых: сокращение времени зимних уборочных работ, снижение эксплуатационных затрат, повышение качества укладки асфальтобетонных покрытий.

Планомерное обновление парка техники — важный фактор повышения безопасности и технологичности дорожных работ.